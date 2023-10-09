Шмыгаль: В Украине около 6 млн человек под угрозой минной опасности

В настоящее время в Украине около 6 миллионов человек находятся под угрозой минной опасности. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Укринформ.

"В соответствии с анализом и экспертными данными, около 6 миллионов человек в Украине находятся под угрозой минной опасности для их жизни и здоровья. Сейчас около 250 человек погибли от мин в Украине, еще более 500 человек получили ранения и увечья из-за мин. ничего не делать или использовать стандартные технологии, так еще около 9 тысяч человек пострадают или погибнут от мин в Украине" , - заявил он.

Министр внутренних дел Игорь Клименко проинформировал, что с начала полномасштабной агрессии РФ погибли 505 украинских детей, из которых трое погибли в результате подрыва на минах, а 38 детей - получили серьезные ранения из-за взрывоопасных предметов.