Госстат: Инфляция в Украине замедлилась до минимума с начала 2021 года
В сентябре в Украине возобновился рост потребительских цен на 0,5% после двух месяцев дефляции. Однако годовая инфляция замедлилась до минимума с начала 2021 года, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).
По данным статистического ведомства, с начала года выросли на 3,0%.
Годовая инфляция (к сентябрю прошлого года) замедлилась до 7,1%. Это минимальное значение с января 2021 года.
Цены на товары и услуги
Продукты питания в сентябре подешевели на 0,6%. Больше всего за месяц подешевели овощи - на 9,7%, которые в среднем стоят на 25,1% дешевле, чем год назад.
Фрукты за месяц подешевели на 5,1% и на 1,2% дешевле, чем в сентябре прошлого года.
Подсолнечное масло подешевело на 1,6 % к августу и на 8,1% к сентябрю прошлого года.
Яйца подорожали на 12,3% и стоят дороже на 23,9%, чем в сентябре прошлого года.
Из других товаров за месяц существенно подорожало топливо - на 4,9% за месяц и на 6,2% за год.
Начало учебного года привело к тому, что услуги образования подорожали на 9,9%. Такой скачок цен является традиционным для сентября.
Замедление инфляции и прогноз до конца 2023 года
НБУ в июле значительно улучшил прогноз по инфляции. НБУ ожидал, что рост потребительских цен к концу 2023 года составит 10,6%.
Однако замглавы НБУ Сергея Николайчук заявил, что центробанк в конце октября дополнительно улучшит прогноз по инфляции на 2023 год.
"По инфляции мы точно будем пересматривать прогноз на этот год в сторону снижения. Инфляция в последние месяцы снижается стремительнее, чем мы это закладывали в наш июльский макроэкономический прогноз", - сказал он, отметив, что на следующий год еще рассматриваются предположения и сценарии.