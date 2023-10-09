В Кремле рассчитывают на уменьшение западной помощи Украине

В Кремле заявили, что западная помощь Украине "неизбежно" уменьшится. События в Израиле на это не влияют. Такое заявление сделал прессекретарь российского диктатора Дмитрий Песков, которого цитирует российское издание "Ведомости".

"Мы неоднократно говорили, что процесс накачки киевского режима (так российская пропаганда называет украинское правительство, – ред.) вооружениями с фактологической, эмоциональной, финансовой, технологической точек зрения так или иначе войдет в тенденцию на снижение.

Это неизбежно произойдет, потому что технические возможности имеют свой предел, деньги имеют свойство заканчиваться, возникают новые потребности для того, куда направлять средства" , – сказал Песков.

По словам пресс-секретаря Путина, якобы уменьшение помощи не связно с событиями в Израиле. В этом контексте он повторил утверждение российских чиновников о том, что "в зоне спецоперации (так в РФ называют войну против Украины, – ред.) все идет по плану", а "ситуация в Израиле – это совсем другие события".