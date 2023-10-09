Еврокомиссия приостанавливает помощь палестинцам после агрессии против Израиля

Европейская комиссия решила приостановить финансирование проектов развития на палестинских территориях после агрессии террористической группировки ХАМАС против Израиля, сообщает Европейская правда.

Об этом объявил еврокомиссар по вопросам соседства Оливер Вархеи.

По словам комиссара, "масштабы террора и жестокости против Израиля и его народа стали переломным моментом", после которого нельзя вести дела "как обычно".

"Как крупнейший донор палестинцев, Европейская комиссия пересматривает весь свой портфель проектов развития на общую сумму 691 миллион евро", – отметил Вархеи.

Кроме того, Еврокомиссия "немедленно приостанавливает" выплаты по имеющимся проектам для Палестины, пересматривает все проекты, а новые предложения по финансированию помощи палестинцам отложены "до дальнейшего уведомления".

"Основы мира, толерантности и сосуществования требуют немедленного решения. Подстрекательство к ненависти, насилию и прославление террора отравили сознание слишком большого количества людей. Нам нужны действия, и нужны сейчас", – подытожил Вархеи.

Ранее о решении приостановить финансовую помощь Палестине объявили отдельно Германия и Австрия.

Европейский Союз накануне выступил с заявлением в связи с беспрецедентной атакой ХАМАС против Израиля, выразив поддержку израильской стороне.

Также известно, что ЕС во вторник, 10 октября, проведет экстренное заседание министров иностранных дел в связи с нападением ХАМАС на Израиль.