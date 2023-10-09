Нетаньяху: мы в разгаре битвы и это изменит Ближний Восток

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна изменит регион южного Израиля в ответ на разрушительную атаку палестинской ХАМАС и реабилитирует пострадавшие от обстрелов общины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает The Times of Israel, которая приводит слова Нетаньяху из заявления его офиса.

Об этом Нетаньяху заявил местным политикам из южного Израиля.

"Я знаю, что вы пережили тяжелые, ужасные вещи. То, через что пройдет ХАМАС, будет тяжелым и ужасным - мы уже в разгаре битвы, и мы только начали" , - сказал он.

Нетаньяху предупредил, что предстоящая борьба займет много времени.

"Нация перевернет каждый камень, чтобы помочь вам всем. Я прошу вас быть сильными, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток" , - говорит он.

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