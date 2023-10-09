Гауляйтер Сальдо финансировал силовиков, пытавших мирных херсонцев

Так называемый "председатель" российской оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо может быть причастен к финансированию "силовиков", которые пытали местных жителей, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

Так, было заочно сообщено о подозрении главе оккупационной администрации Херсонской области и шести участникам незаконного вооруженного формирования — "Государственной службы безопасности Херсонской области".

По данным следствия, для сохранения нелегитимных властей и поддержки ее силовым путем Сальдо обеспечивал деятельность формирования, финансируя эту "силовую структуру" на миллионы российских рублей. "Силовики" оказывали давление на жителей области. Одним из задокументированных фактов является приказ Сальдо о задержании и пытках предпринимателя, чтобы заставить его перерегистрировать бизнес по российскому законодательству.

Правоохранителями идентифицированы представители НЗФ – двое "оперуполномоченных" и четверо так называемых "начальников отделов", в том числе гражданин РФ, который обеспечивал финансовые операции и осуществлял контроль и распределение выделенных Россией денег для вооруженного формирования.

Действуя совместно, в сговоре с другими военнослужащими государства-агрессора, они разыскивали и задерживали граждан Украины, проукраинских активистов, противников оккупационных властей, других гражданских лиц. Людей держали в бесчеловечных условиях, к ним применялось психологическое и физическое насилие, пытки электрическим током.

На основании собранных доказательств оккупационному председателю заочно уведомлено о подозрении в финансировании не предусмотренного законом вооруженного формирования, отдании приказа о жестоком обращении с гражданским населением и совершении других нарушений законов и обычаев войны (ч. 3 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч .1 ст.438 УК Украины).

Действия четырех участников квалифицированы как госизмена, участие в НЗФ, жестокое обращение с гражданским населением и совершение других нарушений законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Так называемому "главному финансисту" инкриминировано участие в НЗФ (ч. 2 ст. 260 УК Украины). И еще одному — жестокое обращение с гражданским населением и совершение других нарушений законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).