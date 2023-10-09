Налоговая назвала топ стран, в которых украинцы скрывают доходы от налогообложения

В пятерку стран, к которым Государственная налоговая служба чаще всего обращается с запросами на обмен информацией, входят Кипр, Швейцария, Великобритания, Германия и Люксембург, сообщает Экономическая правда.

Соответствующую информацию об обмене налоговыми данными обнародовали на сайте ГНС.

Как следует из данных Налоговой, подавляющее большинство специальных запросов о получении налоговой информации направляется в компетентные органы: Республики Кипр - 32%, Швейцарии - 18%, Великобритании - 9%, Германии и Люксембурга - по 7%, Нидерландов, Италии и Испании - по 5%, других стран - 12%.

В ГНС отмечают, что обмен такой информацией позволил охватить проверкой вопросы, которые долгое время оставались вне контроля налоговиков.

"Результаты такого обмена информацией, а именно полученные по специальным запросам материалы, имеют решающее влияние на дальнейший ход контрольно-проверочных мероприятий и позволяют охватить проверкой те вопросы, которые длительное время оставались вне налогового контроля" , - говорится в сообщении.

Полученная от иностранных органов информация используется при формировании доказательной базы, документирования нарушений, для поддержки позиции ГНС во время судебных обжалований.

"Государственная налоговая служба Украины благодарна партнерам - иностранным компетентным органам за качественное взаимодействие по вопросам обмена налоговой информацией в контексте противодействия международным схемам размывания базы налогообложения и вывода доходов из-под налогообложения" , - говорится в сообщении.

Напоминаем:

В мае 2023 года в ГНС сообщили, что украинские налоговики получили возможность проверки финансовых счетов украинцев в 110 странах.

Это стало возможным благодаря вступлению в силу 28 апреля закона Украины № 2970-ІХ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно имплементации международного стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах".

Закон позволил Украине присоединиться к Общему стандарту отчетности и надлежащей проверки информации о финансовых счетах CRS, внедренному Организацией экономического сотрудничества и развития.

Это стало важным источником налоговой информации при внедрении косвенных методов контроля за налогообложением физических лиц.

Начиная с 1 июля 2023 года закон требует от подотчетных финансовых учреждений Украины применять меры надлежащей проверки к финансовым счетам для установления того, подлежат ли счета автоматическому обмену (являются ли счета подотчетными).

Стандарт CRS содержит отдельные правила надлежащей проверки для счетов открытых до и начиная с 1 июля 2023 года. Поэтому по времени открытия финансовые счета делятся на "новые счета" и "существующие счета". В зависимости от этого установлены отдельные правила надлежащей проверки счетов и сроки для завершения этой проверки.

Кроме того, международный обмен информацией о финансовых счетах способствует более эффективному применению новых правил о налогообложении контролируемых иностранных компаний, которые вступили в силу в Украине 1 января 2022 года.