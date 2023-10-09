Генштаб: Защитники наступают на двух направлениях, за сутки 34 боестолкновения

В течение суток защитники отражали многочисленные атаки российских захватчиков на 6 направлениях, одновременно продолжали наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, всего за сутки произошло 34 боевых столкновений, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

"Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта".

Сообщается, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Дегтярное и Степное Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Сеньковка Черниговской области; Степное Сумской области; Казачья Лопань, Волчанские Хутора, Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники отбили 5 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. Противник нанес авиационные удары неподалеку Кондрашовки, Петропавловки и Песчаного Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Петропавловка, Кисловка, Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 7 атак врага в районе Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационные удары неподалеку Белогоровки Луганской области и Северска, Спирного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники отбили 4 атаки противника возле Клищеевки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Клищеевки и Андреевки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Керамик, Новокалиново и Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Степное, Авдеевка, Опытное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отбили 15 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Также здесь противник нанес авиационные удары. Под артиллерийским огнем оккупантов находилось около 15 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили атаку врага в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Угледар, Пречистовка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили атаку врага в районе Левадного Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Малой Токмачки, Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, в частности, Орехов, Новоданиловка, Роботино, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Змиевки и Берислава Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Приднепровское, Херсон Херсонской области, Дмитровка Николаевской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и станцию РЭБ противника.