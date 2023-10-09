Нацгвардия возвращает выплаты военным, которые сбивают "Шахеды" под Киевом

Национальная гвардия провела служебную проверку и начала выплачивать долги перед военнослужащими, которые сбивают российские дроны над критической инфраструктурой Киевщины и ранее заявляли о недоплатах, сообщает Украинская правда.

Об﻿﻿ этом говорит ответ Нацгвардии на запрос УП.

2 августа 2023 года УП написала о жалобе военных из части 3101, которые заявляли, что не получают дополнительные выплаты за боевое задание.

Уже 4 августа группа офицеров Главного управления Национальной гвардии приступила к проверке. Она касалась боевых задач части 3101 по противовоздушному прикрытию важных объектов, а также выплат за это.

После этого было решено провести в части полную внутреннюю проверку выполнения боевых задач.

Чтобы выплатить долги за февраль-май 2023, части выделили дополнительное финансирование. Сейчас приказы о дополнительных выплатах "находятся в процессе реализации". В Нацгвардии обещают выдать военным деньги в течение октября 2023 года.

Дополнительные вознаграждения за июнь-август бойцам уже выплатили. Это "Украинские" правде подтвердил и один из воинских части 3101.

Что было раньше: 2 августа УП сообщала, что военные Нацгвардии, которые в составе ротной группы сбивают российские дроны над критической инфраструктурой Киевщины, жалуются, что не получают доплату.

Военные уверяли, что по отдельному приказу выполняют боевое задание. А именно – прикрывают воздушное пространство объекта критической инфраструктуры и отражают удары россиян по этому объекту. За это бойцы должны получать дополнительные 30 тысяч гривен.

В то же время, военные говорили, что с февраля 2023 года им прекратили выплаты дополнительных средств и платили только базовые 20 тысяч гривен.

Командир воинской частью, а также прессслужба Нацгвардии тогда не предоставили комментарий по просьбе УП.