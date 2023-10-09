Азербайджан передаст Украине еще одну партию оборудования для электросетей
Азербайджан предоставит Украине оборудование для восстановления распределительных сетей, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает Минэнерго по итогам встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко и чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Украине Сеймура Мардалиева.
"Мы очень ценим наше сотрудничество с Азербайджаном в энергетическом секторе, и мы очень надеемся, что это сотрудничество будет усиливаться", - заявил Галущенко.
Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения РФ Украина получила из Азербайджана 10 грузов гуманитарной помощи для энергосектора, в составе которой 50 резервных электростанций и 45 силовых трансформаторов.
До конца 2023 года ожидается также поступление следующей крупной партии нового оборудования для восстановления распределительных сетей.
"Отдельное внимание стороны уделили сотрудничеству в нефтегазовой отрасли, в частности вопросам хранения и транзита ресурсов", - говорится в сообщении.
По словам Галущенко, интенсификация сотрудничества Украины и Азербайджана в этой сфере не только позволит отдельным государствам избавиться от зависимости от российских энергоносителей, но и усилит энергетическую безопасность всего региона.