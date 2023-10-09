Горсовет: В части Луцка завтра не будет электро- и водоснабжения

В части Луцка завтра, 10 октября, временно отключат электро- и водоснабжение. Это связано с техническими работами, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Луцкий городской совет в Facebook.

Как отметили в ведомстве, завтра будут проводить техническое обслуживание электросетей в районе улицы Дубнивской.

Понижение давления или частичная остановка водоснабжения возможны в:

центральной части Луцка;

Привокзальном районе;

33, 40, 55 микрорайонах;

в районах Теремно, Вышков и на прилегающих улицах.

"Технические работы в сетях, по сообщению "Волынеблэнерго", будут проходить с 9:00 и должны быть завершены ориентировочно до 12:00" , - уточняют в горсовете.

Напомним, сегодня, 9 октября, из-за непогоды в Украине сотни населенных пунктов в семи регионах остались без света.