У Санду опровергли заявление Коболева о том, что он является ее советником

Бывший председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, который сейчас находится в Украине под следствием, консультирует власти Молдовы по энергетическим вопросам, но не является советником президента Майи Санду, как он об этом заявил, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщили в администрации президента Молдовы.

Там отметили, что Коболев по рекомендации Европейской комиссии "предоставлял бесплатные консультации властям Кишинева во время энергетического кризиса 2021-2022 годов", когда против него не было возбуждено уголовное дело.

"Сейчас Коболев продолжает консультировать Министерство энергетики Молдовы по аудиту долга "Молдовагаза", опираясь на свой опыт юридической победы "Нафтогаза" над российским гигантом Газпромом в Стокгольмском арбитражном суде, благодаря которой Украина возместила 4,6 млрд долларов США", – сообщили в администрации Санду.

Там подчеркнули, что Коболев не является официальным советником президента Молдовы.

Как сообщала "Экономическая правда", на заседании Высшего антикоррупционного суда, который рассматривал продление Коболеву меры пресечения, тот заявил, что стал советником Майи Санду и помогает Молдове "завершить процесс аудита долгов перед "Газпромом".

Андрей Коболев возглавлял "Нафтогаз" с 2014 по 2021 год. В феврале 2022 года его заподозрили в выдаче себе премии 229,25 миллиона гривен за победу над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

В январе 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили экс-главе "Нафтогаза" о подозрении в злоупотреблении служебным положением.