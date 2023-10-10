Курс валют НБУ на 10 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 10 октября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 9 октября, упал на 3 коп до 36.55 за 1 доллар.

Евро подешевел на 17 коп до 38.48 за 1 евро.

Курс рубля понизился до уровня 3.59 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 44.48 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 3 коп до 40.18 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 1 коп до 8.40 за 1 польский злотый.