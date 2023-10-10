Курс валют НБУ на 10 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 10 октября 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 9 октября, упал на 3 коп до 36.55 за 1 доллар.
Евро подешевел на 17 коп до 38.48 за 1 евро.
Курс рубля понизился до уровня 3.59 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов понизился до уровня 44.48 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 3 коп до 40.18 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 1 коп до 8.40 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.552700
|EUR
|Евро
|38.482700
|RUB
|Рубль
|0.358880
|GBP
|Фунт стерлингов
|44.477300
|CHF
|Швейцарский франк
|40.176600
|PLN
|Польский злотый
|8.401400