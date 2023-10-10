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Курс валют НБУ на 10 октября

Курс валют НБУ на 10 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 10 октября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 9 октября, упал на 3 коп до 36.55 за 1 доллар.

Евро подешевел на 17 коп до 38.48 за 1 евро.

Курс рубля понизился до уровня 3.59 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 44.48 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 3 коп до 40.18 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 1 коп до 8.40 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 36.552700 --0.03
EUR Евро 38.482700 --0.171
RUB Рубль 0.358880 --0.006
GBP Фунт стерлингов 44.477300 --0.198
CHF Швейцарский франк 40.176600 +0.029
PLN Польский злотый 8.401400 --0.009

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