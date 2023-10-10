Украинские военные за сутки уничтожили 450 окупантов и 6 танков - Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 450 российских окупантов, а также уничтожили 6 танков, 7 артиллерийских систем, 17 беспилотников оперативно-тактического уровня и другую военную технику противника.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 283080 (+450) человек ликвидировано;
- танков – 4829 (+6) ед;
- боевых бронированных машин – 9129 (+3) ед;
- артиллерийских систем – 6713 (+7) ед;
- РСЗО – 808 ед.;
- средств ПВО – 544 (+1) ед;
- самолетов – 315 ед.;
- вертолетов – 316 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5207 (+17) ед;
- крылатых ракет – 1530 ед.;
- кораблей / катеров – 20 ед.;
- подводных лодок – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 9125 (+12) ед;
- специальной техники – 961 (+2) ед.