Лидер Палестины посетит Москву – посол
Президент Палестины Махмуд Аббас готовится посетить Мосвку.
Об этом заявил посол Палестины в России Хафиз Нофаль, его цитирует российское издание "РБК".
"Мы ожидаем официальное заявление от Кремля, от российской стороны о том, когда состоится визит. Достигнута договоренность о том, что господин Аббас приедет сюда в Москву", - заявил посол.
Напомним, 7 октября палестинская исламистская группировка ХАМАС начала атаку на Израиль. Боевики вторглись в страну, одновременно нанося массированный ракетный удар.