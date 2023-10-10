У Байдена заявили, что не планируют отправлять американские войска в Израиль

Соединенные Штаты не намерены вводить войска в Израиль, который подвергся нападению ХАМАСа. Об этом журналистам заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям, представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает Европейская правда.

"Нет никаких намерений отправлять туда американские войска" , – заявил Кирби.

Впрочем, по его словам, президент США Джо Байден "всегда будет гарантировать, что мы защищаем и отстаиваем наши интересы национальной безопасности, где бы эти интересы ни находились, в том числе, в частности, в этой части мира".

Кирби добавил, что первый транш дополнительной помощи по безопасности Израилю со стороны США в ответ на нападения ХАМАСа уже в пути по состоянию на вечер понедельника.

"Мы ожидаем, что со стороны Израиля будут дополнительные запросы на системы безопасности, поскольку они продолжают тратить боеприпасы в этой борьбе, и мы будем поддерживать их" , – сказа представитель Белого дома.

В воскресенье президент США Джо Байден распорядился оказать дополнительную поддержку Израилю, который накануне подвергся масштабному нападению палестинской террористической группировки ХАМАС.

Пентагон объявил о перемещении военных кораблей США, включая авианосец и дополнительные самолеты, ближе к восточному Средиземноморью после нападения ХАМАС.