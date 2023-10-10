Британская разведка: Путин не будет объявлять мобилизацию до выборов
Разведчики из Минобороны Великобритании считают, что до выборов президента Россия будет избегать непопулярных политических шагов, таких как объявление новых волн мобилизации, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании.
Президентские выборы в России состоятся 17 марта 2024 года и президент России Владимир Путин почти наверняка снова будет баллотироваться на них, отмечают британские аналитики.
Существуют предположения, что избирательная кампания Путина неофициально начнется в ноябре 2023 года.
Хотя выборы в России являются объектом вмешательства и контроля со стороны Кремля, они остаются основным инструментом политической легитимации. Почти наверняка избирательная кампания Путина будет сосредоточена на теме России как отдельной цивилизации, которая нуждается в защите от внешних врагов.
Накануне выборов Кремль почти наверняка будет пытаться минимизировать непопулярные политические шаги, отмечают в Минобороны Великобритании. Поэтому очень маловероятно, что любая дальнейшая волна мобилизации будет проведена до президентских выборов в марте 2024 года.