Грузинский парламент не будет осуждать намерения РФ создать базу в Абхазии

В Грузии парламентское большинство "не будет даже рассматривать" проект резолюции, осуждающей планы Москвы по созданию базы для своего флота в Абхазии. Об этом заявил первый вице-спикер парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта" Георгий Вольский, сообщает Радио Свобода.

О планах передислокации части кораблей Черноморского флота РФ из аннексированного Севастополя и Новороссийска в абхазский порт Очамчира заявил президент самопровозглашённой Абхазии Аслан Бжания. По его утверждению, Москва и Сухуми уже оформили соответствующий договор.

Георгий Вольский обосновал решение парламентского большинства не принимать резолюцию тем, что Грузия "находится в сложнейшем положении в условиях оккупации Россией Абхазии и Южной Осетии", а в таких обстоятельствах принимать подобную резолюцию, по мнению правящей партии, "было бы провокацией".

Вольский дал понять, что заявление Аслана Бжания ещё не значит строительства в Очамчирском порту базы ВМФ РФ, поскольку аналогичные заявления Москва "делала ещё в 2009 году", но с тех пор, по утверждению вице-спикера, "в Очамчире не было проведено никаких работ по углублению морского дна либо строительству инфраструктуры, необходимой для военно-морской базы".

Проект резолюции, подготовленный независимым депутатом Теоной Акубардия и её коллегами по оппозиционной фракции "За Грузию", в резкой форме "осуждал оккупацию Москвой суверенной территории Грузии в Абхазии и Южной Осетии", ровно как её "милитаризацию, прямо угрожающую национальной безопасности Грузии, безопасности черноморского региона и всего евроатлантического сообщества".

Copyright (c) 2023 RFE/RL, Inc. Использовано с разрешения Радио Свободная Европа/Радио Свобода, 1201 Connecticut Ave NW, Ste 400, Washington DC 20036.