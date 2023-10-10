За сутки оккупанты обстреляли десять регионов Украины - сводки ОВА

Российские оккупанты на протяжении суток совершили атаки на 10 областей Украины. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 вторника, 10 октября, сообщает Укринформ.

Черниговскую область в сутки враг обстрелял трижды, раздались 19 взрывов. Россияне атаковали Черниговский и Новгород-Северский районы из АГС, запускали неуправляемые авиационные ракеты. Данные уточняются.

В Сумской области ночью агрессоры совершили три минометных обстрела пограничья. Зафиксирован 21 взрыв. Обстрелы потерпели Шалыгинская (6 взрывов), Краснопольская (11 взрывов) и Хотинская (4 взрыва) общины. Вчера в течение дня россияне совершили 5 обстрелов приграничья. Зафиксировано 17 взрывов. Обстрелы получили Белопольская (обстрел с вертолета НАР), Хотинская (обстрел с вертолета НАР), Краснопольская (минометный обстрел), Великописаревская (обстрел из артиллерии и минометов) общины.

В Запорожской области россияне вели огонь по 21 населенному пункту, нанесли 117 ударов. Зафиксировано 95 артобстрелов по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Роботиного, Новоандреевки, Белогорья, Степного, Каменского, Лобкового и других прифронтовых городов и сел.

В Днепропетровской области утром российская армия снова ударила по Никополю. Последствия уточняются. Вчера враг обстрелял Никопольский район пять раз. По Никополю русская армия избивала из тяжелой артиллерии. Поврежден отель и шесть частных домов. Уничтожены две хозяйственные постройки, пять повреждены. Также повреждены газопроводы и линия электропередач. В результате обстрела из РСЗО "Град" Марганецкой общины повреждены амбулатория, четыре дома.

В Харьковской области на Слобожанском направлении враг сохраняет присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Казачья Лопань, Волчанские Хутора, Охримовка.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 5 атак врага в районах Синьковки и Ивановки. Армия РФ нанесла авиационные удары неподалеку от Кондрашовки, Петропавловки и Песчаного.

Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, в том числе Двуречная, Петропавловка, Кисловка, Синковка.

В Луганской области украинские военные отразили еще семь вражеских штурмов на Макеевку. Из артиллерии русские обстреляли Невское. За сутки враг совершил 157 обстрелов Луганской области, выпустил 548 снарядов.

Донецкую область россияне обстреляли 12 раз, совершили авиаудар (тип ракеты не установлен), избивали из РСЗО "Град", артиллерии, миномета, танка. Под огнем оказались Авдеевка, Торецк, села Дачное, Дилиевка, Елизаветовка, Константиновка. Повреждены шесть жилых домов (из них один многоквартирный), заправочная колонка автобазы. В Донецкой области за сутки один человек погиб, четверо были ранены.

Ночью в Николаевской области силы и средства противовоздушной обороны уничтожили один ударный БПЛА типа Shahed-136/131. Вчера днем враг наносил артиллерийские обстрелы по селу Дмитровка Куцурубской общины. Повреждены админздание, школа, частные дома и хозяйственные постройки.

Одесскую область ночью захватчики в течение трех часов атаковали ударными беспилотниками. ПВО уничтожило 23 дрона. Есть попадания по логистической инфраструктуре. Пострадавших нет. Данные уточняются.

По Херсонской области россияне совершили 79 обстрелов (выпустили 443 снаряда), из них по Херсону – 10 обстрелов (28 снарядов). Российские военные попали в районы 28 населенных пунктов, здание библиотеки в Херсоне, здание культуры в Бериславском районе. Из-за обстрела Херсона пострадал 55-летний мужчина. Также россияне обстреляли поселок Киндейка. Ранена 63-летняя женщина. Вчера днем враг обстрелял Зимовик. Ранения получила 85-летняя женщина. В результате артиллерийских обстрелов Херсона была ранена 83-летняя женщина.