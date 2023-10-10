НАПК открыло Реестр отчетности политических партий

Национальное агентство по предотвращению коррупции 10 октября возобновило доступ к Единому государственному реестру отчетности политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера с учетом требований к защите персональных данных, сообщает Экономическая правда.

Теперь партии могут подать отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. Пока это право, а не обязанность политических партий, отметили в НАПК.

Общественность сможет увидеть, на что партии тратили средства государственного финансирования более трех лет, ведь сначала они не отчитывались из-за COVID-19, а с 2022 года – из-за военного положения.

С началом полномасштабного вторжения НАПК ограничило доступ к ряду реестров, в том числе и в Реестр POLITDATA.

"НАПК постоянно подчеркивает важность прозрачной отчетности политических партий. Во время пандемии и после полномасштабного вторжения парламентские партии продолжают получать государственное финансирование. Речь идет об уже почти трех миллиардах гривен. Поэтому принятый закон №3337 о возобновлении обязательного представления отчетов и их проверке Национальным агентством станет важным шагом для подотчетности политпартий перед избирателями.

Также политические партии получили достаточное время, чтобы собрать необходимую информацию и качественно подготовить отчеты. Важно, что пока отчитаться перед налогоплательщиками они могут добровольно, а с 26 декабря это станет их обязанностью" , – отметил глава НАПК Александр Новиков.

Кроме того, благодаря открытости реестра станет известно не только на что политические партии направляли средства, но и кто их активно финансировал.