В Украине существенно вырос спрос на электромобили в сентябре
В сентябре в Украине впервые прошли регистрацию 4298 электромобилей (BEV). Это в 2,7 раза больше, чем в сентябре прошлого года.
Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".
По сравнению с августом 2023 года рынок увеличился на 12%.
Подавляющее большинство электромобилей – легковые авто (4215 шт). Из них новых – 769, б/у – 3446. Из 83 коммерческих электромобилей новыми были только 6 авто.
Топ-5 новых электромобилей:
- Volkswagen ID.4 – 350 ед.;
- Volkswagen ID.6 – 66 ед.;
- Toyota BZ4X – 51 ед.;
- Honda E – 49 ед.;
- BYD Yuan Plus - 19 ед.
Топ-5 сентября впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
- Nissan Leaf – 590 ед.;
- Volkswagen e-Golf – 433 ед.;
- Tesla Model 3 – 405 ед.;
- Tesla Model Y – 247 ед.;
- Renault Zoe – 194 ед.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли около 24,2 тыс. электромобилей, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
К тому же, в этих регистрациях увеличилась доля новых машин – с 15% до 20%.