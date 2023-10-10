В Украине существенно вырос спрос на электромобили в сентябре

В сентябре в Украине впервые прошли регистрацию 4298 электромобилей (BEV). Это в 2,7 раза больше, чем в сентябре прошлого года.

Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

По сравнению с августом 2023 года рынок увеличился на 12%.

Подавляющее большинство электромобилей – легковые авто (4215 шт). Из них новых – 769, б/у – 3446. Из 83 коммерческих электромобилей новыми были только 6 авто.

Топ-5 новых электромобилей:

Volkswagen ID.4 – 350 ед.; Volkswagen ID.6 – 66 ед.; Toyota BZ4X – 51 ед.; Honda E – 49 ед.; BYD Yuan Plus - 19 ед.

Топ-5 сентября впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

Nissan Leaf – 590 ед.; Volkswagen e-Golf – 433 ед.; Tesla Model 3 – 405 ед.; Tesla Model Y – 247 ед.; Renault Zoe – 194 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли около 24,2 тыс. электромобилей, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

К тому же, в этих регистрациях увеличилась доля новых машин – с 15% до 20%.