Зеленский прибыл в Румынию: обсудит усиление ПВО и безопасность в регионе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прибытии с визитом в Румынию. Он встретится с румынским президентом Клаусом Йоханнисом. В ходе визита обсудят усиление ПВО, безопасность в Черноморском регионе, развитие авиационной и других оборонных коалиций.

Об этом говорится в сообщении Зеленского в Telegram.

"Официальный визит к нашим добрым соседям, которые поддержали нас в самый трудный момент и чья поддержка со временем только растет" , - отметил Зеленский.

"Будем говорить сегодня о дальнейшем безопасном взаимодействии, развитии авиационной и других оборонных коалиций, усилении нашей ПВО, общей архитектуре безопасности в регионе Черного моря и отношениях с нашими партнерами" , – говорится в сообщении.

Зеленский заявил, что будет с румынским президентом "большой спектр тем для переговоров". По его словам, этот визит "принесет пользу обоим нашим народам".