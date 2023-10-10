Зеленский прибыл в Румынию: обсудит усиление ПВО и безопасность в регионе
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прибытии с визитом в Румынию. Он встретится с румынским президентом Клаусом Йоханнисом. В ходе визита обсудят усиление ПВО, безопасность в Черноморском регионе, развитие авиационной и других оборонных коалиций.
Об этом говорится в сообщении Зеленского в Telegram.
"Официальный визит к нашим добрым соседям, которые поддержали нас в самый трудный момент и чья поддержка со временем только растет", - отметил Зеленский.
"Будем говорить сегодня о дальнейшем безопасном взаимодействии, развитии авиационной и других оборонных коалиций, усилении нашей ПВО, общей архитектуре безопасности в регионе Черного моря и отношениях с нашими партнерами", – говорится в сообщении.
Зеленский заявил, что будет с румынским президентом "большой спектр тем для переговоров". По его словам, этот визит "принесет пользу обоим нашим народам".
"Прежде всего, Украина благодарна Румынии за искреннюю и масштабную помощь, которая значительно усиливает нашу защиту. А также – за максимально конструктивную солидарность, которая позволяет нашим странам вместе быть весомыми донорами безопасности для мира, в частности продовольственной. Мы уже наладили сотрудничество, которое поддерживает стабильность многих других народов, и можем ее еще расширить", – отметил президент.