Восстановление е-декларирования и открытый реестр: президент подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон о возвращении электронного декларирования чиновников с немедленным открытием деклараций, сообщает Украинская правда.

В карточке законопроекта №9534 говорится, что документ возвращен с подписью президента.

5 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №9534 о восстановлении электронного декларирования для чиновников, но реестр должны были открыть только через год.

Президент тогда сообщал, что примет решение относительно принятого Верховной Радой закона об электронном декларировании после консультаций с вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.

Украинцы только за сутки собрали более 25 тысяч подписей под петицией с требованием к президенту наложить вето на законопроект №9534 и вернуть его в парламент, чтобы открыть реестр имущественных деклараций чиновников.

12 сентября президент Владимир Зеленский наложил вето на закон, который сохраняет ограничения по электронному декларированию.

20 сентября Верховная Рада приняла исправленный закон о восстановлении е-декларирования.