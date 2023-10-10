Пентагон предлагает Израилю разведку для планирования операций – источники

США предлагают Израилю помощь в планировании специальных операций и разведывательную поддержку в рамках усилий по освобождению заложников, захваченных ХАМАС. Об этом заявил неназванный представитель Министерства обороны, сообщает Европейская правда.

По его словам, эта поддержка не предусматривает присутствия американских войск на территории Израиля, а предоставляется в форме разных видов разведки и наблюдения.

Чиновник заявил, что поддержка будет включать помощь со стороны Центрального командования Вооруженных сил и Командования специальных операций США, а также Объединенного командования специальных операций (JSOC), которое является военным командованием, разрабатывающим тактику и планы специальных операций.

Эта тема также поднималась во время телефонного разговора между министром обороны США Ллойдом Остином и его израильским коллегой Йоавом Галлантом, который состоялся на выходных, отметил представитель Пентагона.

После этого, сообщает CNN, Остин поручил команде JSOC "продвинуться вперед" в планировании и разведывательной поддержке израильских военных

Израиль публично не сообщил, сколько заложников было захвачено в результате неожиданного нападения ХАМАС со стороны Газы, но официальные лица признали, что их количество является значительным.