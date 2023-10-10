Около 450 граждан Украины не могут покинуть Израиль и Газу – МИД

Около 450 украинцев обратились в оперативный штаб из-за невозможности выехать из Израиля и Сектора Газа.﻿ Об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николенко в эфире телемарафона, сообщает Украинская правда.

"Что касается украинцев, которые обратились в оперативный штаб в связи с невозможностью покинуть Израиль из-за отмены авиарейсов, здесь мы имеем цифру около 300 граждан на территории Израиля, а также 150 украинцев в Секторе Газа, которые заявили о желании уехать" , – сказал спикер МИДа.

Николенко добавил, что ситуация по погибшим или пострадавшим украинцам не изменилась. Проверяется информация о возможной гибели трех украинцев: двое на территории Израиля, один на территории Сектора Газа.

"Всего за трое суток оперативный штаб МИД, который был создан для помощи украинцам в Израиле, обработал более 700 обращений наших граждан. За минувшие сутки украинские дипломаты нашли 7 украинцев на юге страны, которые до этого считались пропавшими. Сейчас они в безопасности.