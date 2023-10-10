МВФ улучшил прогноз роста украинской экономики в 2023 году

Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Украины на 2% в 2023 году. Ранее МВФ ожидал рост валового внутреннего продукта Украины не более чем на 1%, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

МВФ ожидает, что экономика Украины вырастет на 3,2% в 2024 году, а в 2025 году рост ускорится до 6,5%.

Согласно прогнозу МВФ, долларовый ВВП Украины превысит довоенный уровень в 199,8 млрд долларов (за 2021 год) только в 2026 году, когда он составит 206,6 млрд долларов.

По прогнозу МВФ, среднегодовая инфляция в Украине в 2023 году составит 17,7%, а в 2024 году замедлится до 13,0%.

ВВП Украины

По данным Госстата, падение валового внутреннего продукта Украины за 2022 год составило 29,1%.

Кабинет министров прогнозирует, что рост экономики Украины ускорится в 2024 году до 5,0% по сравнению с 2,8% в текущем году.

ЕБРР прогнозирует рост экономики Украины в 2023 году на 1% и на 3% в 2024 году.

Всемирный банк прогнозирует рост экономики Украины на 3,5% в 2023 году и на 4,0% в 2024 году.