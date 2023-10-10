В МВФ спрогнозировали курс гривны к доллару до 2028 года

Международный валютный фонд прогнозирует девальвацию уже в конце 2023 года. В следующем году курс доллара может превысить уровень 40 гривен за доллар, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:

2023 год - 37,5 грн/доллар

2024 год - 41,4 грн/доллар

2025 год - 46,0 грн/доллар

2026 год - 48,9 грн/доллар

2027 год - 51,3 грн/доллар

2028 год - 53,9 грн/доллар.

Учитывая, что НБУ до начала октября держал курс на уровне 36,6 грн/доллар, до конца года должна произойти существенная девальвация, чтобы среднегодовой курс вышел на уровень 37,5 грн/доллар.

Однако стоит отметить, что ожидания МВФ в последние годы никогда не совпадали с реальным курсом в Украине.

При этом курс доллара в расчетах МВФ на 2024 год (41,4 грн/доллар) аналогичен тому, который правительство заложило в проект госбюджета на следующий год.