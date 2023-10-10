ЦНС: Спецслужбы РФ и Беларуси готовят теракт и обвинят Украину

Украинский Центр национального сопротивления заявляет, что спецслужбы России и Беларуси планируют сбросить взрывчатку на белорусскую нефтебазу, чтобы обвинить украинцев в теракте. ﻿Об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления, сообщает Украинская правда.

"Между ФСБ РФ и КГБ РБ достигнута договоренность провести операцию "под чужим флагом" против одного из объектов на территории Беларуси с последующим обвинением в этом украинской стороны.

На данный момент как объект для теракта рассматривается нефтебаза "Брестоблнефтепродукт" вблизи населенного пункта Прилуки Брестской области неподалеку (2 км) от белорусско-польской границы. Планируется осуществить сброс с БПЛА" , – говорится в сообщении.

По информации, которую "Соопротивление" получил от белорусского подполья, аэроразведку вероятных объектов вели "вагнеровцы" в августе этого года.

"Соопротивление" отмечает, что Силы обороны Украины действуют исключительно на территории Украины, а "эта провокация необходима россиянам, чтобы уменьшить уровень поддержки нашего государства".