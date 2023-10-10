Нацбанк создал сервис для контроля кредитов в банках

Национальный банк создал онлайн-сервис, с помощью которого граждане могут получить информацию из Кредитного реестра НБУ о выданных на их имя кредитах, сообщает Экономическая правда.

"Здесь физические лица смогут получить информацию о своих кредитах в банках" , - отмечают в Нацбанке.

Единственное ограничение - на сегодня информация предоставляется только по кредитам в размере от 100 минимальных заработных плат (сейчас - 617 тыс. грн).

Чтобы проверить свои данные, следует перейти по ссылке и авторизоваться с помощью Системы BankID НБУ.

В ответ на онлайн-запрос будет выдан отчет с актуальной на момент подачи запроса информацией, в частности, об:

условиях и обеспечении кредита и состоянии выполнения обязательств;

наименование банка-кредитора и дату предоставления им информации в Кредитный реестр НБУ.

Отчет может быть сформирован и сохранен в файл в формате pdf.

В Кредитном реестре НБУ доступна информация о кредитах в банках Украины, в том числе находящихся в стадии ликвидации.

Отчет из Кредитного реестра НБУ не является официальным документом.