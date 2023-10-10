Представителей Израиля и Палестины пригласили на встречу глав МИД ЕС – Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пригласил на экстренную встречу министров иностранных дел Евросоюза по ситуации в Израиле дипломатических представителей двух враждующих сторон, сообщает Европейская правда.

"Я пригласил министра иностранных дел Израиля Эли Коэна присоединиться к встрече министров иностранных дел ЕС, которую я созываю сегодня во второй половине дня. Я также пригласил министра иностранных дел Рияда Аль-Малики выступить на заседании и представить позицию Палестинской администрации" , – отметил глава дипломатии Евросоюза.

Как известно, ЕС на протяжении десятилетий является крупнейшим донором палестинского народа.

В то же время сразу после нападения ХАМАС на Израиль глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Израиль имеет абсолютное право на самозащиту.

Евросоюз, в отличие от США, исторически более благосклонно относится к палестинцам. ЕС системно настаивал на том, что палестинское государство должно быть основано в границах 1967 года с обменом территориями, где Иерусалим должен быть разделен и стать столицей обоих государств – Израиля и Палестины.