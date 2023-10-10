Милли: Если Путин победит, возрастет риск мировой войны

Американским налогоплательщикам придется содержать увеличенный или даже вдвое больший оборонный бюджет США в случае победы России над Украиной, а риск следующей мировой войны в ближайшие 10-15 лет резко вырастет. Об этом предостерег в интервью каналу CBS News соотечественников экс-глава объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли, сообщает Лига.net.

По словам генерала, который недавно ушел в отставку, если Украина проиграет России и диктатор последней Владимир Путин победит, в следующие годы США "наверняка" придется не то что нарастить оборонный бюджет, а и, возможно, "удвоить" расходы на безопасность.

"И вы повысите вероятность войны великих держав в следующие 10-15 лет" , – сказал он, обращаясь к соотечественникам.

Милли добавил: "Думаю, это будет очень опасной ситуацией, если Путину позволят победить" .

Милли на должности сменил Чарльз Браун, генерал ВВС США.