ВСУ нанесли удар по скоплению оккупантов на южном фланге Бахмута

На южном фланге Бахмута Силы обороны продолжают освобождать от врага временно оккупированные территории. За сутки там ликвидировано 165 оккупантов, на Лимано-Купянском направлении - 139. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник прессслужбы восточной группировки войск Илья Евлаш, сообщает Укринформ.

"На южном фланге Бахмута мы продолжаем идти вперед, наши защитники ежедневно сотнями метров освобождают временно оккупированные территории от врага. Там работают все имеющиеся силы и средства, в частности, сегодня очень хорошо отработали подразделения армейской авиации, нанесли мощное поражение по скоплению личного состава противника".

Однако и враг не оставляет попыток отразить ранее утраченные положения, в частности возле Клещеевки и Андреевки, однако безуспешно. 365 обстрелов совершил противник за минувшие сутки по позициям Вооруженных сил, 4 атаки врага были отбиты. 165 оккупантов удалось ликвидировать на Бахмутском направлении, еще 1 попал в плен. Также мы уничтожили одну пушку Д-30 и 5 складов с боеприпасами" , - сообщил Евлаш.

Комментируя ситуацию на Лимано-Купянском направлении, спикер отметил, что 8 октября там наблюдалось затишье из-за дождей в Луганской и Донбассе, что препятствовало противнику интенсивно использовать тяжелую технику, авиацию. В то же время накануне враг 20 раз применил авиацию.

"За прошедшие сутки уже 20 раз противник использовал Су-35, Су-25. Парами они преимущественно заходят и работают по нашим позициям, но боятся залетать в зону поражения нашей ПВО. Преимущественно работают со своей территории" , - сообщил спикер.

Евлаш добавил, что на Лимано-Купянском направлении враг совершил 608 обстрелов, применил танки, гранатометы, минометы, реактивную и ствольную артиллерию.

"Нам удалось ликвидировать 139 врагов и уничтожить еще 13 образцов вооружения и военной техники" , - сказал он.

По его словам, в настоящее время противник пытается сосредоточить свои основные усилия вблизи Синьковки и Ивановки Харьковской и Макеевки Луганской области.