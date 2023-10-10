В парламенте Румынии отменили выступление Зеленского из-за пророссийских депутатов

Президент Украины Владимир Зеленский имел запланированное на 17:00 10 октября выступление в парламенте Румынии, но он отменен из-за "возможных срывов со стороны депутатов с пророссийскими симпатиями", сообщает Радио Свобода.

Зеленский уже провел переговоры со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом, в 16:00 главу украинского государства должен принять глава Сената Николае Чуке, а сразу после этого состоится встреча, в которой также примет участие временный председатель Палаты депутатов Афред Симонис.

"Я прибыл в Бухарест для переговоров с Клаусом Иоганнисом и укрепления наших добрососедских отношений. Украина благодарна Румынии за укрепляющую наше государство поддержку, а также за ее конструктивную солидарность, которая позволяет нашим народам быть донорами безопасности для мира, особенно в сфере продовольственной безопасности" , – написал Владимир Зеленский в соцсетях утром 10 октября.

Накануне румынская сторона сообщила о визите Зеленского 10 октября. Офис президента Румынии, среди прочего, сообщил, что Клаус Иоганнис во время визита Владимира Зеленского "подчеркнет конструктивные и прагматические подходы", в частности в вопросе "полного соблюдения прав лиц, принадлежащих к нацменьшинствам".

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