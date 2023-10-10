ГУР: Москва знала о подготовке ХАМАСа к нападению на Израиль

Российские власти знали о подготовке боевиков ХАМАС к нападению на Израиль, которое произошло 7 октября. Кроме того, Москва предоставила террористам вооружение, захватившее в войне против Украины.﻿ Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.

"По данным ГУР, руководство России знало о том, что ХАМАС готовит террористическое нападение на Израиль. Москва передала боевикам вооружение, которое им удалось захватить во время войны против Украины" , - рассказал Черняк.

Кроме того, украинской разведке известно, что российские ПИК взаимодействуют с ХАМАСом, в частности, в плане обмена опытом ведения боевых действий.

"Сейчас Кремль использует факт нападения ХАМАСа и для распространения очередной пропаганды против Украины и для отвлечения внимания мира от российской агрессии" , - отметил Черняк.

По оценкам ГУР, уже несколько групп, выполняющих задачи российских спецслужб, действуют на территориях боевых действий исключительно в интересах России, добавляет собеседник.