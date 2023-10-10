Три страны планируют создать миссию по разминированию Черного моря – СМИ

Турция, Румыния и Болгария обсуждают создание общих сил для очистки Черного моря от мин, попадающих в их воды в результате полномасштабной войны России против Украины. Об этом стало известно агентству Bloomberg от лиц, знакомых с переговорами, сообщает Европейская правда.

Три государства, все члены НАТО, все еще прорабатывают детали. Но, вероятно, что совместное подразделение они могут создать уже в следующем месяце, рассказали два должностных лица на условиях анонимности.

Хотя запланированная инициатива не является операцией НАТО, общие силы по разминированию станут первыми объединенными усилиями союзников в Черном море после того, как президент Владимир Путин отдал приказ о вторжении в Украину.

Новые силы должны быть полностью мирными и не будут выводить в море никаких новых кораблей НАТО, заявили два официальных лица.

По словам одного из должностных лиц, одна из целей миссии — показать, что три страны способны решить проблему самостоятельно.

Правительство Турции отказалось от комментариев агентству, а министерства обороны Румынии и Болгарии не сразу ответили на запросы о комментариях.

С начала войны союзники по НАТО усилили наблюдение и разведку в регионе, но не морскую деятельность.