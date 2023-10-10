Оккупанты усилили обстрелы на Таврическом направлении – спикер ВСУ

Российские захватчики в течение суток активизировались на Таврическом направлении, Силы обороны отразили 15 атак только в районе Марьинки и Новомихайловки. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, сообщает Укринформ.

"В общей сложности на Авдеевском и Марьинском направлениях враг продолжает давить. Было зафиксировано более 15 неудачных атак в районе Марьинки и Новомихайловки. Не имея успехов на поле боя, враг обстреливает гражданские населенные пункты" , - сказал спикер.

Он сообщил, что общие потери врага за сутки на Таврическом направлении составили 169 человек, уничтожены 7 единиц военной техники, в том числе танк, артиллерийские системы, склады боеприпасов врага. Многие вражеские техники были повреждены.

На Шахтерском направлении украинские войска отразили атаку в районе Старомайорского.

В Запорожском направлении Силы обороны сдерживают врага в районе Левадного.

По словам Штупуна, за прошедшие сутки враг активизировался на всем Таврическом направлении, нанес 19 авиационных ударов, провел 26 боевых столкновений, совершил 705 артиллерийских обстрелов.

Спикер подчеркнул, что украинская артиллерия также отвечает мощно. Украинцы почти вдвое увеличили выполнение огневых задач. В частности, за прошедшие сутки выполнили 1 415 огневых задач, сказал он

Штупун также заметил, что враг меняет тактику штурма. Если раньше шел взвод, то сейчас идут небольшие группы 5-8 человек, и это в основном пехота. По его мнению, "сейчас врагу уже трудно набрать 30 солдат, которые пошли бы на штурм и которых сразу разнесла бы наша артиллерия".