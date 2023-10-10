Израиль ликвидировал министра экономики боевиков ХАМАС – ЦАХАЛ

Официальный представитель армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что израильская армия ликвидировала министра экономики боевиков ХАМАС Джавада Абу Шамалу, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Хагари в Twitter (X).

"Сегодня ночью (10 октября - ред.) самолет ЦАХАЛа убил Джавада Абу Шамалу, министра экономики террористической организации ХАМАС.

На посту он руководил финансами организации и выделял средства на финансирование и управление терроризмом внутри и за пределами Сектора Газы".

צה"ל חיסל הלילה את שר הכלכלה של ארגון הטרור חמאס.כלי טיס של צה"ל חיסל הלילה את ג'ואד אבו שמאלה, שר הכלכלה של ארגון הטרור חמאס. כחלק מתפקידו ניהל את הכספים בארגון וייעד את הכספים למימון והכוונת טרור בפנים הרצועה ומחוצה לה >> — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 10, 2023

Также представитель армии Израиля заявил о ликвидации "одного из высокопоставленных членов политического бюро террористической организации ХАМАС, который занимал должность руководителя отдела национальных связей организации".

Речь идет, по его словам, о Закарии Абу Маамре - "главе министерства национальных отношений в политическом бюро террористической организации ХАМАС в Секторе Газа".

Хагари сообщил, что на своей должности Абу Маамр отвечал за "принятие решений в Газе, обеспечение внутренних отношений и координацию между организациями Газы".

חיסול נוסף; צה"ל חיסל את אחד מבכירי הלשכה המדינית של ארגון הטרור חמאס, המשמש כראש משרד היחסים הלאומיים של הארגון.כלי טיס של צה"ל חיסל הלילה גם את זכריא אבו מעמר, אחד מבכירי הלשכה המדינית של ארגון הטרור חמאס, וראש משרד היחסים הלאומיים בלשכת המדיניות של ארגון הטרור חמאס ברצועה >> pic.twitter.com/c64M8Ayr2A — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 10, 2023

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