Израиль ликвидировал министра экономики боевиков ХАМАС – ЦАХАЛ
Официальный представитель армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что израильская армия ликвидировала министра экономики боевиков ХАМАС Джавада Абу Шамалу, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Хагари в Twitter (X).
"Сегодня ночью (10 октября - ред.) самолет ЦАХАЛа убил Джавада Абу Шамалу, министра экономики террористической организации ХАМАС.
На посту он руководил финансами организации и выделял средства на финансирование и управление терроризмом внутри и за пределами Сектора Газы".
Также представитель армии Израиля заявил о ликвидации "одного из высокопоставленных членов политического бюро террористической организации ХАМАС, который занимал должность руководителя отдела национальных связей организации".
Речь идет, по его словам, о Закарии Абу Маамре - "главе министерства национальных отношений в политическом бюро террористической организации ХАМАС в Секторе Газа".
Хагари сообщил, что на своей должности Абу Маамр отвечал за "принятие решений в Газе, обеспечение внутренних отношений и координацию между организациями Газы".
Что предшествовало:
- 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль, в городах вспыхнули пожары. По состоянию на день 10 октября количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАС превысило 1 000 человек, по меньшей мере 3418 получили ранения.
- Израиль вернул под контроль все районы на границе возле Сектора Газа, а также анонсировал "полную осаду" Сектора Гази. Пока, согласно сообщениям СМИ, сухопутного вторжения не было.