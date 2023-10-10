Украина подписала с Румынией двустороннюю декларацию: о чем документ

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Бухарест состоялись плодотворные переговоры с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом, и была подписана двусторонняя декларация между странами. Документ касается политических, экономических, социальных тем и вопросов безопасности, сообщает РБК-Украина.

Об этом передает Telegram главы Украинского государства.

По словам Зеленского, подписанная сегодня, 10 октября, двусторонняя декларация с Румынией фиксирует "ключевые вещи нашего взаимодействия". В частности, она касается:

сотрудничества безопасности, в частности в регионе Черного моря,

поддержки украинской Формулы мира,

расширения экономического и логистического взаимодействия, транспортных связей,

упрощения процедур пересечения границы,

открытия новых пунктов пропуска на границе.

"Сегодня провели с господином президентом Румынии содержательные и плодотворные переговоры. Отмечу договоренность о нашем стратегическом партнерстве - Украине и Румынии. Мы готовы построить именно такой уровень отношений" , - отметил украинский президент.

Основные заявления Зеленского в ходе визита в Румынию

Сегодня, 10 октября президент Украины прибыл в Румынию с официальным визитом. В рамках визита президент обсудил со своим коллегой Клаусом Йоханнисом взаимодействие между странами, в том числе усиление ПВО, развитие авиационной и других оборонных коалиций и ситуацию в Черноморском регионе.

После этого главы двух государств дали общую пресс-конференцию и ответили на вопросы журналистов. Зеленский заявил, что украинские пилоты войдут в "первую волну" обучения на истребителях F-16 в Румынии, где откроют такой центр.

Также украинский президент анонсировал запуск зернового коридора через Молдову в Румынию.

В свою очередь президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о том, что Бухарест выступает за начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз до конца 2023 года.

Добавим, что Зеленский в ходе нынешнего визита в Румынию не выступал в парламенте страны. Украинский президент объяснил это тем, что не готовил ни одного выступления там, но пообещал, что сделает это во время своего следующего визита.