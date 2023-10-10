Стало известно, кто временно заменит мэра Сум, подозреваемого во взяточничестве

Исполнять обязанности городского головы Сум будет управляющая делами исполнительного комитета Юлия Павлик, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в распоряжении городского головы Сум от 6 октября 2023 г. № 572-К со ссылкой на Сумскую мэрию.

На время отсутствия Сумского городского головы Александра Лысенко исполнение обязанностей городского головы возложено на управделами исполнительного комитета Юлию Павлик.

Как сообщала "ДС", вечером 2 октября правоохранители задержали во время возможной получения взятки мэра Сум Александра Лысенко и директора Департамента инфраструктуры Александра Журбу.

Общая сумма предполагаемой неправомерной выгоды составила 2,130 млн грн.

3 октября Александру Лысенко и Александру Журбе сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды в особо крупном размере).

4 октября ВАКС избрал городскому голове Сум меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 декабря с возможностью внесения залога в 3 млн грн.

Журбе же суд назначил меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью залога более 1,4 млн грн.

9 октября мэр Сум Александр Лысенко временно отстранен от должности городского головы.