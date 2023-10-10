Ракетный удар по Грозе: погибших уже 53, 6 детей остались сиротами

Жервами удара по кафе в селе Гроза Харьковской области стали 53 человека, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

"По последним данным, количество погибших гражданских людей в результате ракетного удара по с. Гроза Купянского района составляет 53 человека. Еще 5 человек сейчас считаются пропавшими без вести. На месте удара найдены фрагменты тел, требующих идентификации. Кроме того, 6 детей в этом селе остались полными сиротами" , — отметил он.

Синегубов отметил, что пострадавшие семьи получат выплаты из областного бюджета.

В ближайшее время в Грозе состоятся похороны погибших.

Как сообщала "ДС", 5 октября Россия обстреляла гражданский объект в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Под удар попал магазин, в котором также размещалось кафе.

По данным главы МВД Игоря Клименко, в кафе проходил поминальный обед и именно поэтому так много жертв. Также министр отметил, что кафе является достаточно маленьким помещением и такая точность попадания может свидетельствовать о том, что удар навел кто-то из местных жителей.

Представитель России в ООН Василий Небензя пытался оправдать ракетный удар по харьковскому селу Гроза тем, что там якобы происходили похороны "высокопоставленного националиста".