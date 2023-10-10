В Кабмине отчитались о завершении подготовки к отопительному сезону

На начало октября в Украине к отопительному сезону готовы более 99% объектов ЖКХ, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Мы завершили подготовку к отопительному сезону 2023/24. По состоянию на 1 октября более 99% объектов ЖКХ готовы. Городов и громад на подконтрольных территориях, куда невозможно будет подать тепло, нет.

В ближайшие недели тепло появится во всех украинских домах, но в соответствии с погодными условиями в некоторых громадах уже начинают подключать к отоплению социальные объекты" , - заявил министр.

По его словам, за время подготовки были созданы необходимые резервы оборудования и материалов, профинансированы громады, которые подавали запросы на восстановление критической инфраструктуры.

"Среди подготовительных мероприятий были в частности были проведены специальные учения с привлечением теплоснабжающих предприятий, операторов газораспределительных систем, а также работников ГСЧС, на которых они отрабатывали возможности оперативного подключения оборудования в условиях повреждения объектов тепло- и водоснабжения", - резюмировал он.

Напомним:

Киев начал подключать к теплу объекты социальной инфраструктуры - больницы, школы, садики.