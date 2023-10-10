В 2023 году общины получили 109 миллиардов гривен дотаций - Шмыгаль

В 2023 году местные общины получили от государства 109 млрд грн, в сентябре сумма трансфертов составила 16,9 млрд грн, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил во время заседания правительства Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, в сентябре общины получили от государства 16,9 млрд грн трансфертов: базовой, дополнительной, реверсной и других дотаций. Всего в 2023 году сумма дотаций составила более 109 млрд грн.

"В 2024 году власть на местах получит более 300 млрд грн. Также на местах останутся уже накопленные средства. За 9 месяцев 2023 года остатки на счетах местных бюджетов увеличились почти на 88 млрд грн и составили более 203 млрд грн" , - отметил Шмыгаль.

Премьер добавил, что перенаправление военного НДФЛ на дроны, военную технику и боеприпасы позволит Украине иметь собственное мощное и надежное оружие.

Напомним:

За 7 месяцев 2023 года из местных бюджетов громад, которые Россия оккупировала после начала полномасштабного вторжения, потратили 5,1 миллиарда гривен. В 2022 году общие расходы из этих бюджетов составили 14 млрд грн.