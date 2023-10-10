Германия объявила о пакете военной помощи Украине на 1 млрд евро

Министерство обороны Германии во вторник, накануне заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, объявило о "зимнем пакете" военной помощи Киеву на общую сумму около 1 миллиарда евро, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Новый пакет немецкой помощи прежде всего содержит средства противовоздушной обороны, в частности дополнительную систему Patriot и IRIS-T, о которых ранее сообщалось. Срок их отправки в Украину не уточняется.

Также в пакет войдут еще 10 танков Leopard 1A5, три дополнительные зенитные самоходные установки Gepard, двадцать медеваков и 15 бронированных автомобилей, которые будут в Украине "в следующие несколько недель".

"Этим новым "зимним пакетом" мы еще больше усиливаем оперативную готовность Вооруженных Сил Украины в грядущие месяцы", – прокомментировал министр обороны Германии Борис Писториус.

В Минобороны ФРГ также уточняют, что в течение октября Украина получит ранее обещанные системы ПВО – третью IRIS-T SLM (средней дальности) и вторую IRIS-T SLS (малой дальности).

Кроме того, для Сил спецопераций Украины Германия передаст дополнительный пакет поддержки на 20 миллионов евро, в который войдут транспортные средства, оружие и личное снаряжение, чтобы они "были более боеспособными".

Минобороны Германии напоминает, что страна является крупнейшим в Европе донором военной помощи Украине и вторым в мире после Соединенных Штатов, а также обеспечит обучение 10 тысяч украинских военных до конца 2023 года.

Напомним, во время предыдущей встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины Германия представила пакет военной помощи на сумму 400 миллионов евро.