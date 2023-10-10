На Авдеевском направлении защитники отразили все вражеские атаки – Штупун
Силы обороны отразили все российские атаки российских сил вблизи Авдеевки Донецкой области, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил спикер Генерального штаба Украины и Таврической группировки войск ВСУ Александр Штупун в эфире телемарафона.
"Обновленная информация... могу добавить, что наши защитники на Авдеевском направлении отразили все атаки врага, и не допущены потери рубежей и позиций".
Перед этим Штупун сообщил, что россияне активизировались на Авдеевском направлении. Атаки отбили в районах Керамика, Очеретино, Бердичев, Степного, Ласточкиного, Тоненького, Авдеевки и Первомайского Донецкой области.
"Также оккупанты нанесли авиаудары возле Бердичев и Авдеевки. С утра и по сей день периодически обстреливают гражданскую инфраструктуру Авдеевки и населённых пунктов Покровского района. Из ствольной артиллерии и РСЗО обстреляна Авдеевка".
Что предшествовало:
- Генштаб ВСУ в вечерней сводке 10 октября сообщил, что российская армия на Авдеевском направлении силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировала наступательные действия.
- Речь идет о наступательных действиях в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области.
- Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что с 06:00 утра 10 октября российские войска наносят массированные удары по Авдеевке Донецкой области.
- DeepState поделился видео с Авдеевки. Сообщается, что враг сконцентрировал силы в районе населённых пунктов Водяное и Красногоровка.
- Россияне сначала применяют артиллерию, авиацию и ракеты, а затем используют пехоту под прикрытием техники, идущих не одной колонной. На кадрах, в частности, показали одну из таких колонн в районе Водяного.