Израильские силы обороны зафиксировали запуски по своей территории из Сирии
Израильские силы обороны сообщили, что зафиксировали несколько запусков из Сирии по территории Израиля, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Израильские силы обороны.
"Недавно идентифицировано несколько запусков из Сирии на территорию Израиля, часть из которых пересекла территорию страны и, вероятно, упала на открытой местности".
Также силы обороны сообщили, что солдаты ЦАХАЛ соответствуют артиллерийским и минометным снарядам в направлении источника обстрела в Сирии.
Предистория:
- 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль, в городах вспыхнули пожары. По состоянию на вечер 8 октября количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАСа превысило 700 человек, более 2200 получили ранения.
- Авиация Израиля в ночь на 9 октября продолжила наносить удары по Сектору Газа, чтобы "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС". Собщалось, что военные бомбили не только дома командиров, а дома всех боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за ночь атаковала 500 объектов ХАМАС и Палестинского исламского джихада.
- ЦАХАЛ заявил, что Израиль "серьезно ослабил возможности" палестинской боевой группировки ХАМАС в результате воздушных ударов по Газе, которые продолжались до утра понедельника. Также сообщалось, что Израиль вернул под контроль все районы на границе возле сектора Газы.
- После этого ХАМАС заявил, что готов к переговорам с Израилем.
- Армия обороны Израиля заявила, что за ночь 10 октября нанесла удары по более 200 целям в Секторе Газа.
- 10 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль переходит к "полноценному наступлению" на Сектор Газа.