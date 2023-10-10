Умеров обсудил с главой Минобороны Бельгии поставки Украины F-16

Министр обороны Рустем Умеров провел телефонный разговор с министром обороны Белигии Человеком Дедондером, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение пресс-службы Минобороны Украины.

По данным Минобороны Украины, Умеров и Дедондер обсудили предоставление Украине самолетов F-16 и тренировки наших пилотов.

"Также синхронизировали наши позиции перед предстоящей встречей в формате Рамштайн и советом Украина-НАТО" , - говорится в сообщении.

Коалиция с F-16 для Украины

Нидерланды и Дания возглавили усилия по обучению украинских пилотов полетам на F-16, а затем поставке истребителей в Украину, чтобы помочь противостоять преимуществу России в воздухе.

В конце августа Норвегия также обязалась поставить Украине F-16, в то время как 11 других стран, включая США, заявили, что помогут обучать украинских пилотов управлению этими самолетами.

Как заявляли в Министерстве обороны, Украина может получить первые самолеты F-16 не ранее чем через 6-7 месяцев. Однако в Нидерландах и Дании обещали передать первые самолеты в начале 2024 года.