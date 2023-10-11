В Нацбанке прокомментировали быстрое замедление инфляции в сентябре

В сентябре 2023 года потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 7,1%, что существенно ниже июльского прогноза Национального банка Украины. Однако в дальнейшем основной фактор действовать не будет.﻿ Об этом говорится в комментарий НБУ, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Быстрее замедление инфляции обусловливалось, прежде всего, большим предложением продуктов питания, в частности овощей и фруктов нового урожая, а также лучшими урожаями зерновых и масличных, в том числе на фоне более быстрого сбора" , - говорится в обзоре.

Эти факторы в условиях ограниченных экспортных возможностей влияли на стоимость сырых и обработанных продуктов питания, отмечают в центробанке.

По данным НБУ, потребительская инфляция в конце года будет ниже июльского прогноза НБУ.

"Однако влияние высокого предложения отдельных продуктов питания, вероятно, будет краткосрочным. Для содержания умеренной инфляции НБУ и дальше будет обеспечивать достаточную привлекательность гривневых активов и сохранять активное присутствие на валютном рынке" , - говорится в обзоре.

Напомним, в 2022 году инфляция в Украине ускорилась до 26,6%. В сентябре 2023 года инфляция замедлилась до 7,1%.