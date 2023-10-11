ВСУ за сутки уничтожили более 800 оккупантов и самолет – Генштаб
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 820 российских оккупантов, а также самолет, 34 танка, 91 бронемашин, 18 артиллерийских систем и другую военную технику противника.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 283 900 (+820) человек ликвидировано,
- танков – 4863 (+34) ед,
- боевых бронированных машин – 9220 (+91) ед,
- артиллерийских систем – 6731 (+18) ед,
- РСЗО – 809 (+1) ед,
- средств ПВО – 545 (+1) ед,
- самолетов – 316 (+1) ед,
- вертолетов – 316 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5226 (+19),
- крылатых ракет – 1530 ед,
- кораблей / катеров – 20 ед,
- подлодок – 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9145 (+20) ед,
- специальной техники – 965 (+4).
Генштаб ВСУ сообщал, что вчера украинские военные сбили российский истребитель Су-25.