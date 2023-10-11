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ВСУ за сутки уничтожили более 800 оккупантов и самолет – Генштаб

ВСУ за сутки уничтожили более 800 оккупантов и самолет – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 820 российских оккупантов, а также самолет, 34 танка, 91 бронемашин, 18 артиллерийских систем и другую военную технику противника.

Об этом сообщили﻿ в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 283 900 (+820) человек ликвидировано,
  • танков – 4863 (+34) ед,
  • боевых бронированных машин – 9220 (+91) ед,
  • артиллерийских систем – 6731 (+18) ед,
  • РСЗО – 809 (+1) ед,
  • средств ПВО – 545 (+1) ед,
  • самолетов – 316 (+1) ед,
  • вертолетов – 316 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5226 (+19),
  • крылатых ракет – 1530 ед,
  • кораблей / катеров – 20 ед,
  • подлодок – 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9145 (+20) ед,
  • специальной техники – 965 (+4).

Генштаб ВСУ сооб﻿щал, что вчера украинские военные сбили российский истребитель Су-25.

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