США могут одновременно поддерживать Украину и Израиль – советник Байдена

США имеют достаточно ресурсов, чтобы одновременно поддерживать борьбу Украины против российской агрессии и поддерживать Израиль в защите своей территории и граждан. Об этом заявил на брифинге советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, сообщает Голос Америки.

"Мы решительно отвергаем мнение о том, что Соединенные Штаты Америки не могут одновременно поддерживать свободолюбивый народ Украины и поддерживать государство Израиль" , - отметил Салливан во время брифинга, на котором в основном доминировали вопросы, связанные с нападением ХАМАСа на Израиль и ситуацией с американскими заложниками и погибшими гражданами США.

"Мы верим, что у нас есть ресурсы, инструменты и потенциал, чтобы эффективно это делать" , - добавил Салливан.

Отвечая на вопросы журналистов, Салливан также подтвердил, что администрация президента Джо Байдена планирует в ближайшее время представить на утверждение Конгресса пакет помощи Украине и пакет помощи Израилю. Он не прокомментировал, будет ли это объединенный запрос, а также, какую форму он будет иметь.

Также Салливан в очередной раз отметил, что помощь Украине сейчас в интересах США и требует гораздо меньше ресурсов, чем могло бы быть, если бы Россия потенциально смогла победить Украину и распространить свою агрессию на другие страны в Европе, включая потенциальную необходимость привлечения американских войск в непосредственных боевых действий, как это бывало в прошлом.