В ЕС призвали разграничивать террористов ХАМАС и Палестинскую администрацию

Евросоюз и его партнеры должны проводить очень четкий раздел между террористами ХАМАС и народом и администрацией Палестины, продолжая финансирование программ гуманитарной помощи в регионе. Об этом заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел, сообщает Укринформ.

"Мы обсуждали, как продолжать наши отношения с Палестинской администрацией. Есть четкий раздел между ХАМАС, народом и Палестинской администрацией. Мы считаем ХАМАС террористической организацией… Но Палестинская администрация – это другое дело, она является нашим партнером".

Мы не имеем дело с ХАМАС, но поддерживаем и работаем вместе с Палестинской администрацией. И не все палестинцы являются террористами. Поэтому коллективное наказание всех палестинцев было бы несправедливым и непродуктивным, это было бы против наших интересов и против интересов мира" , - сказал Боррель.

Он отметил, что большинство европейских министров, "за двумя-тремя исключениями", поддержали декларацию по решению нового кризиса на Ближнем Востоке, согласованном во время встречи ЕС с Советом сотрудничества стран Персидского залива.

Этот документ содержит осуждение террористической атаки, как и любых атак против мирного населения, требует освобождения заложников, обеспечения защиты гражданского населения и уважения международного и гуманитарного права. Это означает отсутствие блокады по поставкам воды, продовольствия или электричества для гражданского населения в Газе. Должны быть открыты гуманитарные коридоры для людей, которые хотели бы покинуть Газу и уехать в Египет.

Боррель подтвердил, что Европейская комиссия и несколько стран-членов предложили осуществить пересмотр помощи, направленной ЕС для Палестины, чтобы убедиться, что такое финансирование не имеет связи с террористической деятельностью движения ХАМАС.

"Такой пересмотр не должен быть извинением для задержек в сотрудничестве. Было бы большой ошибкой в этот критический момент остановить нашу поддержку для Палестинской администрации. Это могло бы стать лучшим подарком для ХАМАС, и нанесло бы ущерб нашим интересам и нашему партнерству с арабским миром" , – подчеркнул Высокий представитель ЕС.

По его словам, поставки гуманитарной помощи Евросоюзу для Палестины не прекращались. Предложение о пересмотре финансирования касается программ развития и социальных услуг, получаемых населением Палестины от структур под эгидой ООН.

Дипломат отметил, что ЕС должен смотреть в будущее и усиливать сотрудничество с арабским миром. В частности, обновить и пересмотреть так называемый арабский мирный план – инициативу, принятую несколько месяцев назад при участии Арабской лиги, Египта, Иордании и Саудовской Аравии. Этот документ представляет возможность напомнить миру, что палестинская проблема существует, что должен быть мир между арабскими странами и Израилем, как и должен быть достигнут мир с палестинцами. Без такого решения, считает Боррель, этот круг насилия будет повторяться снова и снова.

Высокий представитель ЕС подтвердил, что министры иностранных дел Израиля и Палестины были приглашены на встречу европейских министров, но это предложение не удалось реализовать.